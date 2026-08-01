Состояние российских миллиардеров сократилось на 5 млрд долларов с начала года
Часть бизнесменов увеличили капитал
С начала 2026 года совокупное состояние российских миллиардеров сократилось на $5,02 млрд. Об этом свидетельствуют данные «Индекса миллиардеров» Bloomberg.
Среди российских участников рейтинга капитал уменьшился у следующих бизнесменов:
- Михаил Прохоров — минус $5,66 млрд, до $10,9 млрд;
- Владимир Потанин — минус $3,44 млрд, до $23 млрд;
- Павел Дуров* — минус $1,86 млрд, до $12,5 млрд;
- Вагит Алекперов — минус $1,41 млрд, до $21,2 млрд;
- Владимир Лисин — минус $1,16 млрд, до $22,6 млрд.
При этом часть российских бизнесменов смогла нарастить капитал. Больше всех разбогател Алексей Мордашов (+$1,79 млрд, до $28,1 млрд), а также Леонид Михельсон (+$1,48 млрд, до $25,2 млрд), Андрей Мельниченко (+$1,18 млрд, до $20,1 млрд), Виктор Вексельберг (+$3,57 млрд, до $10,6 млрд) и другие.
Ранее экономист Василий Колташов заявил, что при текущих ценах на нефть курс доллара необходимо снизить до 50—60 рублей, что позволит удешевить импорт.
Справка
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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