Исследование: россияне потратят на сборы ребенка в школу 19 000 рублей

С незапланированными тратами при подготовке ребенка в школу сталкиваются 9 из 10 родителей

Фото: Динар Фатыхов

Родители школьников планируют потратить на подготовку к новому учебному году в среднем 19 000 рублей. Такие результаты дал опрос, проведенный аналитиками Авито.



За месяц до школы закупаются 52% родителей, за одну-две недели — 19%, в последние дни августа — 6%. Заранее (в начале лета или сразу после конца учебного года) готовятся 23%.

Уложиться в 10 000 рублей хотят 29% опрошенных, в сумму от 10 000 до 20 000 рублей — 31%. От 20 000 до 30 000 рублей готовы потратить 19%, еще больше — 14%. К покупкам «с рук» положительно относятся 45% респондентов. Ранее школьные ресейл-товары уже использовали 30% россиян.

В списке основных покупок для школьников значатся канцелярские товары (68%), обувь (60%) и школьная форма (57%). Также приобретаются спортивная форма (51%), рюкзаки (49%), пеналы и повседневная одежда (по 32%).

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

С незапланированными тратами при подготовке ребенка в школу сталкиваются 9 из 10 родителей. Основные причины: ребенок вырос из одежды/обуви (41%), необходимость докупить инвентарь для рисования или особые тетради (38%), выбор ребенком более дорогих товаров (22%).

Сложнее всего родителям уложиться в бюджет и найти качественные товары по хорошей цене (по 42%). Проблемы с подбором размера испытывают 35%, сложности с поиском всех вещей в одном месте — 34%.

При этом подготовка к школе остается вторым по значимости потребительским сезоном в России после новогодних праздников.

Ранее министр образования и науки Республики Татарстан Ильсур Хадиуллин прокомментировал ситуацию с жалобами на отказы принять школьников в десятый класс после девятого. Глава ведомства подчеркнул, что право на продолжение обучения в школе гарантировано каждому гражданину России, но с некоторыми оговорками.

После этого по проблеме зачисления в десятые классы в школах выступили с заявлением в Минпросвещения РФ.

Зульфат Шафигуллин