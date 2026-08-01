Казанский «Рубин» сыграет с «Акроном» в Самаре в матче РПЛ

Встреча начнется в 14:00 по московскому времени

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Самаре казанский «Рубин» сыграет с «Акроном» в рамках 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча на «Солидарность Арене» начнется в 14:00 по московскому времени.

Обе команды стартовали в новом сезоне с поражений. «Акрон» на старте чемпионата дома крупно проиграл чемпиону страны «Зениту» со счетом 0:5. «Рубин» в Казани уступил вице-чемпиону турнира «Краснодару» — 1:3.

Реальное время / realnoevremya.ru

В составе «Рубина» не сможет сыграть защитник Илья Рожков, получивший в 1-м туре прямую красную карточку. КДК РФС дисквалифицировал игрока казанцев на два матча, один из которых — условный. Также «Рубину» не помогут травмированные Дардан Шабанхаджай и Угочукву Иву.

В прямом эфире матч из Самары покажут на платном телеканале «Матч Премьер» в 14:00 мск.

Ранее сообщалось, что нападающий «Рубина» Мирлинд Даку может перейти в «Спартак».

Зульфат Шафигуллин