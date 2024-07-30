В Казани прошел сильный дождь с градом — фото, видео
В Казани прошел сильный дождь с градом. Также наблюдался сильный ветер с порывами до 15 м/с.
Отмечается, что град, который выпал в столице Татарстана, в диаметре достигает нескольких сантиметров.
По сообщению пресс-службы мэрии Казани, на улицы города уже двинулась техника, чтобы убрать последствия сильного ливня. Телефон диспетчерской: 555-07-96.
Также после сильного ливня затопило улицы, в числе которых Спартаковская, Кремлевская, Право- и Лево-Булачная, Баумана, Татарстана, Дзержинского около парка «Черное озеро» и т.д. По некоторым данным, подтопило и ТЦ «Кольцо».
Как сообщили в «Метроэлектротрансе», в связи с ухудшением погодных условий и скоплением дождевой воды на ул. Тукая от Парижской Коммуны, ул. Московской, Автовокзале и на С. Галеева временно изменено движение трамвайных и троллейбусных маршрутов. Трамваи по маршруту №5, 5а, 7 следуют по ул. Глазунова до Короленко, трамваи по маршруту №1 следуют по Караваево до Халитова.
Напомним, сегодня Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение. Грозы в республике ожидаются до вечера среды.
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