В Казани прошел сильный дождь с градом — фото, видео

Фото: Дарья Пинегина

В Казани прошел сильный дождь с градом. Также наблюдался сильный ветер с порывами до 15 м/с.

Отмечается, что град, который выпал в столице Татарстана, в диаметре достигает нескольких сантиметров.

По сообщению пресс-службы мэрии Казани, на улицы города уже двинулась техника, чтобы убрать последствия сильного ливня. Телефон диспетчерской: 555-07-96.

Также после сильного ливня затопило улицы, в числе которых Спартаковская, Кремлевская, Право- и Лево-Булачная, Баумана, Татарстана, Дзержинского около парка «Черное озеро» и т.д. По некоторым данным, подтопило и ТЦ «Кольцо».

Как сообщили в «Метроэлектротрансе», в связи с ухудшением погодных условий и скоплением дождевой воды на ул. Тукая от Парижской Коммуны, ул. Московской, Автовокзале и на С. Галеева временно изменено движение трамвайных и троллейбусных маршрутов. Трамваи по маршруту №5, 5а, 7 следуют по ул. Глазунова до Короленко, трамваи по маршруту №1 следуют по Караваево до Халитова.

1 / 32 Динар Фатыхов



Динар Фатыхов













Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов



Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов



Динар Фатыхов



Напомним, сегодня Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение. Грозы в республике ожидаются до вечера среды.

