На авиапразднике «Я выбираю небо!» безопасность на воде обеспечат 4 мотолодки

На суше — пожарные мотоциклы и спецтехника

Фото: Сергей Козлов

1 августа на территории Центра семьи «Казан» проходит авиационный праздник «Я выбираю небо!». Для безопасности гостей и участников в акватории реки Казанки дежурят четыре мотолодки с госинспекторами ГИМС и спасателями.

— Также на территории «Чаши» и в местах проведения мероприятия будут дежурить 39 человек личного состава Казанского пожарно-спасательного гарнизона на девяти единицах пожарной и специальной техники, — сообщает МЧС России по РТ.

Всего от МЧС задействованы четыре маломерных судна, один гидроцикл, два пожарных мотоцикла и 16 единиц спецтехники. Общая численность личного состава — 46 человек. На Казанке с 12:00 до 18:00 1 августа временно запретят движение лодок, гидроциклов и других судов на участке от моста «Миллениум» до Кремлевской дамбы.

Вадим Вахрушев