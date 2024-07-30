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На рынке медицинских изделий раскрыт картельный сговор на сумму более 642 млн рублей

10:54, 30.07.2024
На рынке медицинских изделий раскрыт картельный сговор на сумму более 642 млн рублей
Фото: Максим Платонов

Московское УФАС на рынке медицинских изделий раскрыло картельный сговор на сумму более 642 млн рублей. Заказчиками обвиняемых оказались федеральные научные медицинские центры, учреждения здравоохранения города Москвы, Московской и Самарской областей.

Надзорное ведомство признало, что ООО «ТК Агатмед», ООО «Лайфмедика», ООО «Медицина-Плюс», ООО «Асмед», ООО «Медицина и Торговля» нарушили антимонопольное законодательство. Признаки нарушений обнаружены в 253 случаях. Нарушителям грозят оборотные штрафы в соответствии с кодексом административных нарушений, сообщает пресс-служба ФАС России.

Стоит отметить, что в мае Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела о картельном сговоре в отношении предпринимателей, торгующих беспроводными наушниками на популярных маркетплейсах.

Разиль Самигуллин

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