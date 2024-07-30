На рынке медицинских изделий раскрыт картельный сговор на сумму более 642 млн рублей
Московское УФАС на рынке медицинских изделий раскрыло картельный сговор на сумму более 642 млн рублей. Заказчиками обвиняемых оказались федеральные научные медицинские центры, учреждения здравоохранения города Москвы, Московской и Самарской областей.
Надзорное ведомство признало, что ООО «ТК Агатмед», ООО «Лайфмедика», ООО «Медицина-Плюс», ООО «Асмед», ООО «Медицина и Торговля» нарушили антимонопольное законодательство. Признаки нарушений обнаружены в 253 случаях. Нарушителям грозят оборотные штрафы в соответствии с кодексом административных нарушений, сообщает пресс-служба ФАС России.
Стоит отметить, что в мае Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела о картельном сговоре в отношении предпринимателей, торгующих беспроводными наушниками на популярных маркетплейсах.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.