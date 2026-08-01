В Испании выросло до 67 число жертв среди мигрантов из Марокко
Наплыв мигрантов продолжается
Число погибших марокканских мигрантов, пытавшихся прорваться в испанский анклав Сеута на севере Африки, достигло 67. Власти страны начали устанавливать дополнительные защитные сооружения.
— Ранее было известно о 57 погибших, — сообщают иностранные СМИ.
Наплыв мигрантов начался после того, как Верховный суд Испании запретил ускоренную высылку мигрантов, перехваченных в море при попытке пересечь границу. Ранее Италия приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией и закрыла морские и воздушные границы из-за миграционного кризиса.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».