Программа капремонта в Татарстане выполнена на 64%
В текущем году отремонтируют 813 домов
Программа капитального ремонта многоквартирных домов в Татарстане выполнена на 64%. Об этом доложил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Дамир Шайдуллин на совещании в Доме правительства.
В текущем году будут отремонтированы 813 многоквартирных домов, расположенных в 41 муниципальном образовании. Также в рамках программы запланирована замена 126 лифтов в 57 жилых домах в шести муниципалитетах, — передает его слова пресс-служба раиса.
К работам приступили в 537 домах, завершили в 128 — 32 из них сдали за последние две недели.
По объектам социальной сферы готовность составила:
- школы (63 объекта) — 92% (завершено 40 объектов в 21 районе);
- пищеблоки — 96% (сдано 47 объектов в 27 районах);
- детские сады — 91% (завершено восемь объектов);
- ресурсные центры — 96% (три объекта в Алькеевском и Арском районах);
- общежития — 89% (один объект в Арском районе).
В здравоохранении ремонт стационаров выполнен на 80% (завершено два объекта), поликлиник — на 63%.
В сфере культуры: сельские дома культуры готовы на 75% (три объекта в Арском, Кукморском и Атнинском районах), детские школы искусств — на 65%.
Полностью завершен ремонт подростковых клубов, психолого-педагогических центров — 78%, молодежных центров — 89%.
Ранее Казань вошла в число лидеров Татарстана по темпам капремонта.
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