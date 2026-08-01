Программа капремонта в Татарстане выполнена на 64%

В текущем году отремонтируют 813 домов

Фото: Динар Фатыхов

Программа капитального ремонта многоквартирных домов в Татарстане выполнена на 64%. Об этом доложил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Дамир Шайдуллин на совещании в Доме правительства.

В текущем году будут отремонтированы 813 многоквартирных домов, расположенных в 41 муниципальном образовании. Также в рамках программы запланирована замена 126 лифтов в 57 жилых домах в шести муниципалитетах, — передает его слова пресс-служба раиса.

К работам приступили в 537 домах, завершили в 128 — 32 из них сдали за последние две недели.

По объектам социальной сферы готовность составила:

школы (63 объекта) — 92% (завершено 40 объектов в 21 районе);

пищеблоки — 96% (сдано 47 объектов в 27 районах);

детские сады — 91% (завершено восемь объектов);

ресурсные центры — 96% (три объекта в Алькеевском и Арском районах);

общежития — 89% (один объект в Арском районе).

В здравоохранении ремонт стационаров выполнен на 80% (завершено два объекта), поликлиник — на 63%.

Реальное время / realnoevremya.ru

В сфере культуры: сельские дома культуры готовы на 75% (три объекта в Арском, Кукморском и Атнинском районах), детские школы искусств — на 65%.

Полностью завершен ремонт подростковых клубов, психолого-педагогических центров — 78%, молодежных центров — 89%.

Ранее Казань вошла в число лидеров Татарстана по темпам капремонта.



Вадим Вахрушев