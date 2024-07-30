В России запретили треш-стримы
В Госдуме приняли закон о запрете треш-стримов. Документ определяет треш-стримы как информацию, оскорбляющую человеческое достоинство и общественную нравственность, содержащую изображение насилия и распространяемую из низменных побуждений.
Закон предусматривает блокировку доступа к такой информации по требованию генерального прокурора. Он может инициировать блокировку через Роскомнадзор, если контент нарушает законодательство.
Кроме того, закон запрещает передачу информации из государственных информационных систем в иные системы, не соответствующие требованиям о защите информации.
Также сегодня Государственная дума приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, регулирующий работу сервисов обмена мгновенными сообщениями, в частности телеграм-каналов.
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