В России запретили треш-стримы

Фото: Максим Платонов

В Госдуме приняли закон о запрете треш-стримов. Документ определяет треш-стримы как информацию, оскорбляющую человеческое достоинство и общественную нравственность, содержащую изображение насилия и распространяемую из низменных побуждений.

Закон предусматривает блокировку доступа к такой информации по требованию генерального прокурора. Он может инициировать блокировку через Роскомнадзор, если контент нарушает законодательство.

Кроме того, закон запрещает передачу информации из государственных информационных систем в иные системы, не соответствующие требованиям о защите информации.



Также сегодня Государственная дума приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, регулирующий работу сервисов обмена мгновенными сообщениями, в частности телеграм-каналов.



Анастасия Фартыгина