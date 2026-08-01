Арестован глава «Газпром энергохолдинг — закупки» Игорь Мазин
По делу также арестован заместитель гендиректора Игорь Моисеенко
Замоскворецкий суд Москвы арестовал генерального директора «Газпром энергохолдинг — закупки» Игоря Мазина.
— Суд удовлетворил ходатайство следствия. Мазину, подозреваемому по части 6 статьи 290 УК РФ, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, — сообщил ТАСС.
Вместе с Мазиным под стражу отправлен заместитель гендиректора по корпоративной защите Игорь Моисеенко.
Ранее в Казани полиция задержала двух соучастников мошенничества.
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