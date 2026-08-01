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«Рубин» обыграл «Акрон» в матче второго тура РПЛ

16:56, 01.08.2026

Голы Арройо и Даку помогли казанцам взять три очка в Самаре

«Рубин» обыграл «Акрон» в матче второго тура РПЛ
Фото: Реальное время

«Рубин» добыл победу над «Акроном» в гостях в матче второго тура РПЛ.

Встреча в Самаре завершилась со счетом 2:1 в пользу казанцев.

Реальное время / realnoevremya.ru

В составе «Рубина» забитыми мячами отметились Андерсон Арройо на 15-й минуте и Мирлинд Даку на 19-й минуте.

У «Акрона» единственный гол записал на свой счет Арсений Дмитриев на 29-й минуте.

Следующий матч в чемпионате России «Рубин» проведет дома против «Оренбурга» 9 августа.

Евгений Романов

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