«Рубин» обыграл «Акрон» в матче второго тура РПЛ
Голы Арройо и Даку помогли казанцам взять три очка в Самаре
«Рубин» добыл победу над «Акроном» в гостях в матче второго тура РПЛ.
Встреча в Самаре завершилась со счетом 2:1 в пользу казанцев.
В составе «Рубина» забитыми мячами отметились Андерсон Арройо на 15-й минуте и Мирлинд Даку на 19-й минуте.
У «Акрона» единственный гол записал на свой счет Арсений Дмитриев на 29-й минуте.
Следующий матч в чемпионате России «Рубин» проведет дома против «Оренбурга» 9 августа.
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