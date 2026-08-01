Собираемость платежей за ЖКУ в Татарстане составила 101,7%

За полугодие средний уровень собираемости составил 98,7%

Фото: Ринат Назметдинов

Уровень собираемости платежей населения в июне составил 101,7%, что на 0,4% ниже, чем в июне прошлого года. Об этом сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Дамир Шайдуллин.

— За январь — июнь текущего года уровень собираемости платежей населения в среднем по Татарстану составил 98,7%. Это на 0,2% выше показателя прошлого года, — передает его слова пресс-служба раиса.

Среднегодовой уровень составил 99,5% (+0,1% к прошлому году). Доля электронных платежей в общем объеме достигла 82%.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Просроченная задолженность за газ на 1 июля составила более 220 млн рублей, что на 5,5 млн рублей меньше, чем год назад. Задолженность за электроэнергию снизилась на 17 млн рублей и составила более 15 млн рублей.

Ранее Казань вошла в число лидеров Татарстана по темпам капремонта.

Вадим Вахрушев