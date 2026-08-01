«Большая ответственность — быть на виду у всей республики»

Энергетики ТГК-16 удостоены места на Доске почета РТ

Фото: Реальное время

С 1 августа в Татарстане заработала электронная Доска почета. Она является аналогом привычных стендов с портретами. Фотографии и краткая информация о лучших сотрудниках предприятий промышленности, чиновниках и работниках бюджетной сферы будут размещены на 1 год.

От АО «ТГК-16» заявлено семь кандидатов, которые прошли отборочный тур, и все они будут размещены на электронной Доске почета.

Каждый номинант, выдвинутый руководством компании, — профессионал с большой буквы в энергетике. Среди них:

Закиров Марат Гусманович — машинист котлов 4-го разряда;

Семенов Станислав Александрович — начальник отдела реализации тепловой энергии и топливообеспечения;

Закамская Наталья Александровна — заместитель начальника отдела ПТО;

Дорофеева Елена Викторовна — начальник отдела экономики и финансов;

Фатыхова Алина Фаридовна — заместитель начальника химического цеха;

Ахметгалиева Эльвира Разифовна — инженер-программист отдела информационных систем управления;

Безбородова Наталья Евгеньевна — инженер химического цеха.

— Для меня стало полной неожиданностью, когда руководство объявило о решении поместить на электронную Доску почета мою анкету с фотографией. Понимаю, что это большой груз ответственности — быть на виду у всей республики. Думаю, папе было бы приятно. Он свою жизнь посвятил энергетике. Был ветераном отрасли. С ранних лет для себя твердо решил пойти по стопам отца, — отметил Станислав Семенов, принимавший активное участие в переговорах между крупными поставщиками технологического топлива и потребителями тепловой энергии, что принесло значительный финансовый результат для компании.

Наталья Безбородова является потомственным инженером. Ее папа многие годы был начальником смены станции на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1).

— Интерес к точным наукам проявился еще в школьные годы. Походы с папой на ТЭЦ и большие блестящие кнопки определили выбор профессии, — говорит Наталья Безбородова.

К слову, она параллельно работает на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1), занимается и научными изысканиями, являясь лауреатом второй премии международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отрасли.

— Каждый сотрудник уникален. При выборе кандидатов учитывались не только профессиональные качества, но и навыки, опыт, внутренняя мотивация, а главное — отношение к общему делу, — отметил генеральный директор АО «ТГК-16» Эдуард Галеев.