США введут визовые залоги до 20 тысяч долларов для граждан 50 стран

Россия в список не входит

Госдепартамент США принял решение на постоянной основе ввести правила, по которым граждане 50 государств могут получать американские въездные визы под денежный залог. Соответствующее уведомление опубликовано в Федеральном реестре.

— Американские власти планируют сделать с 3 августа постоянными правила, которые действовали с начала августа 2025 года в рамках пилотной программы, — сообщает ТАСС.

Мера касается только деловых и туристических виз (категории B-1 и B-2) и распространяется на страны с высоким уровнем нарушений визового режима, а также на заявителей, предоставивших недостаточно информации о себе.

Сумма залога теперь может достигать $20 тыс. Ранее действовали три варианта — $5 тыс., $10 тыс. и $15 тыс. Минимальный порог в $5 тыс. упразднен. Залог возвращается полностью, если владелец визы покидает США в установленный срок.

— Речь на данный момент идет о следующих странах: Алжир, Ангола, Антигуа и Барбуда, Бангладеш, Бенин, Ботсвана, Бурунди, Бутан, Вануату, Венесуэла, Габон, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гренада, Грузия, Джибути, Доминика, Замбия, Зимбабве, Кабо-Верде, Камбоджа, Киргизия, Кот-д'Ивуар, Куба, Лесото, Маврикий, Мавритания, Малави, Мозамбик, Монголия, Намибия, Непал, Нигерия, Никарагуа, Папуа — Новая Гвинея, Сан-Томе и Принсипи, Сейшелы, Сенегал, Таджикистан, Танзания, Того, Тонга, Тувалу, Тунис, Туркмения, Уганда, Фиджи, ЦАР и Эфиопия, — пишет ТАСС.

Россия в список не входит.

Ранее в аэропорту Каира начали тестировать цифровую систему оформления виз по прибытии.

Вадим Вахрушев