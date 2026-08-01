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Угроза атаки БПЛА объявлена в шести городах Татарстана

07:53, 01.08.2026

В Казани, Зеленодольске, Чистополе, Альметьевске, Бугульме и Лениногорске

Угроза атаки БПЛА объявлена в шести городах Татарстана
Фото: скриншот приложения МЧС

Угроза атаки БПЛА объявлена в шести городах Татарстана: в Казани, Зеленодольске, Чистополе, Альметьевске, Бугульме и Лениногорске. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Режим беспилотной опасности на всей территории Татарстана действует с 05:19 мск. Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы временно закрыты.

Ограничения в Татарстане из-за беспилотной опасности вводятся четвертый день подряд.

Зульфат Шафигуллин

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