В аэропорту Казани задерживается более 40 рейсов
На вылет задержаны рейсы в Москву, Сочи, Анталью, Стамбул и другие города
В аэропорту Казани задерживается более 40 рейсов. По данным онлайн-табло, на вылет задержаны 19 рейсов, на прилет — 23.
Среди задержанных на вылет — рейсы в Москву, Сочи, Краснодар, Душанбе, Батуми, Анталью, Даламан, Барнаул, Стамбул, Калининград, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Минеральные Воды.
На прилет задерживаются рейсы из Алма-Аты, Барнаула, Москвы, Антальи, Сочи, Краснодара, Санкт-Петербурга, Душанбе, Екатеринбурга, Нальчика, Калининграда, Омска, Тобольска и Стамбула.
Ранее из-за угрозы атак БПЛА были временно закрыты аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы
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