Госдума приняла закон о легализации майнинга криптовалют
Депутаты Госдумы приняли законопроект о легализации майнинга криптовалют сразу во II и III чтениях. Авторами инициативы выступили депутаты во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.
Согласно законопроекту, с 1 ноября 2024 года майнингом можно будет заниматься только юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в специальном реестре.
Важно отметить, что юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям будет запрещено совмещать майнинг с другими видами деятельности, связанными с передачей электроэнергии, оперативно-диспетчерским управлением в электроэнергетике и производством или куплей-продажей электроэнергии.
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