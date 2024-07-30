Госдума приняла закон о легализации майнинга криптовалют

Фото: Максим Платонов

Депутаты Госдумы приняли законопроект о легализации майнинга криптовалют сразу во II и III чтениях. Авторами инициативы выступили депутаты во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Согласно законопроекту, с 1 ноября 2024 года майнингом можно будет заниматься только юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в специальном реестре.

Физические лица также получат возможность заниматься добычей криптовалюты, но только в рамках установленных лимитов потребления электроэнергии. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Важно отметить, что юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям будет запрещено совмещать майнинг с другими видами деятельности, связанными с передачей электроэнергии, оперативно-диспетчерским управлением в электроэнергетике и производством или куплей-продажей электроэнергии.

Олег Исаков