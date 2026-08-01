Финляндия закрыла ворота на границе с РФ из-за чумы свиней

Вирус обнаружен у диких кабанов в районе Виролахти

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Пограничная служба Финляндии приняла решение временно перекрыть охотничьи проходы в барьерном ограждении на границе с Россией. Причиной стала вспышка африканской чумы свиней, зафиксированная в приграничном регионе.

— Очаг заболевания обнаружен среди диких кабанов в районе Виролахти в регионе Кюменлааксо. Вирус выявили у мертвых поросят, — передают информацию «Ведомости».

Для человека этот вирус опасности не представляет. В связи с этим финское ведомство пищевой безопасности ввело строгие ограничения на территориях, соседствующих с очагом инфекции.

Запрещены охота, вырубка леса, сбор ягод и грибов, а также выгул собак без поводка.

Ранее власти Финляндии рассматривали возможность полного закрытия Финского залива для гражданского судоходства.



Вадим Вахрушев