Финляндия закрыла ворота на границе с РФ из-за чумы свиней
Вирус обнаружен у диких кабанов в районе Виролахти
Пограничная служба Финляндии приняла решение временно перекрыть охотничьи проходы в барьерном ограждении на границе с Россией. Причиной стала вспышка африканской чумы свиней, зафиксированная в приграничном регионе.
— Очаг заболевания обнаружен среди диких кабанов в районе Виролахти в регионе Кюменлааксо. Вирус выявили у мертвых поросят, — передают информацию «Ведомости».
Для человека этот вирус опасности не представляет. В связи с этим финское ведомство пищевой безопасности ввело строгие ограничения на территориях, соседствующих с очагом инфекции.
Запрещены охота, вырубка леса, сбор ягод и грибов, а также выгул собак без поводка.
Ранее власти Финляндии рассматривали возможность полного закрытия Финского залива для гражданского судоходства.
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