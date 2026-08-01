Доля никогда не опаздывающих на работу сотрудников в России достигла 77%

Это на 12 пунктов больше, чем было два года назад

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Доля никогда не опаздывающих на работу сотрудников в России достигла 77%, увеличившись на 12 процентных пунктов за два года. Такие выводы публикует SuperJob по итогам опроса с участием 3 000 представителей экономически активного населения страны.

Среди работников старше 45 лет вовремя приходят 82%, среди более молодых — от 74% до 77%.

Лишь 3% респондентов задерживаются несколько раз в неделю, еще 4% — несколько раз в месяц. Каждый восьмой (13%) опаздывает несколько раз в год. Из тех, кто допускает опоздания, 74% обычно задерживаются не более чем на 10—15 минут. На полчаса опаздывают 10%, на час и более — лишь 3%.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Главными причинами опозданий называются по-прежнему автобусы (34%) и пробки (28%), однако их значимость снижается (в 2024 году было 38% и 31% соответственно). За два года выросла доля ссылающихся на форс-мажор (с 7% до 16%).

Данные свидетельствуют о долгосрочном тренде на рост дисциплины труда. Эксперты рынка труда связывают это со снижением дефицита кадров последних лет: при высокой конкуренции за рабочие места сотрудники стараются минимизировать репутационные риски.

Уровень конкуренции среди работников достиг в Казани десяти человек на вакансию.

Зульфат Шафигуллин