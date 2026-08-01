Сегодня в Татарстане ожидается до +27 градусов
В отдельных районах грозы, локально возможен град
Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
В отдельных районах грозы, локально возможен град. Утром местами туман. Ветер северо-западный 5—10 м/с, местами порывами 15—18 м/с. Температура составит от +22 до +27 градусов.
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