«Игры дружбы» в России перенесены на 2025 год
Международная ассоциация дружбы (IFA) приняла решение перенести «Игры дружбы» в России на 2025 год. Первоначально турнир был запланирован на 15—29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.
Основной причиной переноса стало желание обеспечить более представительный состав участников, а также расширить программу игр за счет культурной и развлекательной составляющих. IFA учла мнение спортсменов и международных спортивных федераций, которые подчеркнули необходимость достаточного времени для восстановления после летних международных турниров 2024 года.
Оргкомитет Игр совместно с IFA предложит новые даты проведения турнира после согласования переноса с правительством РФ.
Напомним, что президент Федерации тяжелой атлетики Максим Агапитов сообщил о переносе «Игр дружбы» на следующий год. Соревнования были запланированы на сентябрь текущего года.
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