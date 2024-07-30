«Игры дружбы» в России перенесены на 2025 год

Фото: Динар Фатыхов

Международная ассоциация дружбы (IFA) приняла решение перенести «Игры дружбы» в России на 2025 год. Первоначально турнир был запланирован на 15—29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

Основной причиной переноса стало желание обеспечить более представительный состав участников, а также расширить программу игр за счет культурной и развлекательной составляющих. IFA учла мнение спортсменов и международных спортивных федераций, которые подчеркнули необходимость достаточного времени для восстановления после летних международных турниров 2024 года.

Оргкомитет Игр совместно с IFA предложит новые даты проведения турнира после согласования переноса с правительством РФ.

Напомним, что президент Федерации тяжелой атлетики Максим Агапитов сообщил о переносе «Игр дружбы» на следующий год. Соревнования были запланированы на сентябрь текущего года.



Анастасия Фартыгина