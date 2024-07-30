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Число госпитализированных после ДТП с поездом под Волгоградом сократилось до 12

15:55, 30.07.2024
Число госпитализированных после ДТП с поездом под Волгоградом сократилось до 12
Фото: Максим Платонов

По данным пресс-службы администрации Волгоградской области, по состоянию на 15.00 30 июля число госпитализированных после аварии на железной дороге сократилось до 12. Среди них — трое детей.

До этого власти сообщали о 21 госпитализированном, в том числе 7 детях. Таким образом, число пациентов в больницах снизилось почти вдвое.

Напомним, что накануне пассажирский поезд, следовавший по маршруту Казань — Адлер, сошел с рельсов на участке железной дороги в Волгоградской области. Подробнее — в материале «Реального времени».

Рената Валеева

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Происшествия

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