Превышений загрязняющих веществ в воздухе Нижнекамска не зафиксировано

Контроль ведется круглосуточно

Фото: предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

По результатам мониторинга за 31 июля 2026 года превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Нижнекамска и района не зафиксировано.

— Анализ проб по основным веществам (бензол, диоксид азота, сероводород и др.) соответствует установленным нормативам. Экологическая обстановка оценивается как стабильная, — сообщает Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана.

Контроль ведется круглосуточно. Наблюдения проводятся на семи стационарных постах (пять — на территории НКНХ, два — в Нижнекамске на проспекте Вахитова и в селе Прости), а также передвижной эколабораторией на границах санитарно-защитных зон и в жилых кварталах.

Анализ проб по основным веществам, включая бензол, диоксид азота и сероводород, показал соответствие установленным нормативам.

Ранее угроза атаки БПЛА была объявлена в шести городах Татарстана.

Вадим Вахрушев