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Над Уфой сбили беспилотник, обломки вызвали задымление

10:16, 01.08.2026

Погибших и пострадавших нет

Над Уфой сбили беспилотник, обломки вызвали задымление
Фото: взято с сайта kremlin.ru

В Уфе силы ПВО отразили атаку беспилотника. Обломки сбитого дрона упали на территорию промзоны, где возникло задымление, рассказал глава Башкортостана Радий Хабиров.

— Все службы на месте, оперативно ликвидируют последствия. Погибших и пострадавших нет, — написал он в своих социальных сетях.

Ранее беспилотная опасность была объявлена над несколькими районами Татарстана.

Вадим Вахрушев

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