Над Уфой сбили беспилотник, обломки вызвали задымление
Погибших и пострадавших нет
В Уфе силы ПВО отразили атаку беспилотника. Обломки сбитого дрона упали на территорию промзоны, где возникло задымление, рассказал глава Башкортостана Радий Хабиров.
— Все службы на месте, оперативно ликвидируют последствия. Погибших и пострадавших нет, — написал он в своих социальных сетях.
Ранее беспилотная опасность была объявлена над несколькими районами Татарстана.
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