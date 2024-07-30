Задолжал ФНС 134 миллиона: в Казани задержали директора фирмы по делу о преднамеренном банкротстве

Фото: Динар Фатыхов

По материалам экономической полиции в Следкоме возбудили дело против директора и учредителя казанской фирмы «Рисар». Его подозревают в преднамеренном банкротстве своей организации, сообщили «Реальному времени» в МВД Татарстана.



По версии силовиков, подозреваемый в 2021—2022 годах, зная о задолженности своей компании перед налоговой на сумму свыше 134 млн рублей, произвел отчуждение восьми офисных зданий «Рисара» стоимостью 190 млн рублей. Сделки совершались по заведомо сниженной цене, и в итоге имущество перешло к ныне подозреваемому, уточнили в Следкоме.

Далее директор инициировал банкротство своей компании в Арбитражном суде. Компанию признали банкротом.

В рамках следствия полицейские провели обыски по месту жительства фигуранта, и в помещениях, где ранее работала его компания по торговле производственным электротехническим оборудованием. Изъятые документы и информация на электронных носителях подтверждают противоправную деятельность злоумышленника, полагают силовики.

По данным источников «Реального времени», дело расследуют сотрудники 5-го отдела по особо важным делам о налоговых преступления Следкома по РТ.