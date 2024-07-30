Станислав Галиев после двух сезонов в «Ак Барсе» подписал контракт с «Авангардом»

Фото: Олег Исаков

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев покидает расположение клуба. По информации команды, игрок уходит в связи с истечением срока действия контракта.

В составе «барсов» Галиев провел 344 матча за шесть сезонов, в которых набрал 163 результативных очка. В минувшем сезоне форвард отметился семью заброшенными шайбами и 16 голевыми передачами.

Форвард уже успел подписать контракт на один год с омским «Авангардом».

Сегодня «Ак Барс» также покинул нападающий команды Евгений Свечников.

Олег Исаков