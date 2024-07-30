Станислав Галиев после двух сезонов в «Ак Барсе» подписал контракт с «Авангардом»
Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев покидает расположение клуба. По информации команды, игрок уходит в связи с истечением срока действия контракта.
В составе «барсов» Галиев провел 344 матча за шесть сезонов, в которых набрал 163 результативных очка. В минувшем сезоне форвард отметился семью заброшенными шайбами и 16 голевыми передачами.
Форвард уже успел подписать контракт на один год с омским «Авангардом».
Сегодня «Ак Барс» также покинул нападающий команды Евгений Свечников.
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