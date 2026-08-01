Артига отреагировал на возможный уход Даку из «Рубина»

Нападающий в ближайшее время может перейти в «Спартак»

Фото: Реальное время

Главный тренер «Рубина» Франк Артига отреагировал на возможный уход Мирлинда Даку из клуба. Нападающий в ближайшее время может быть продан в московский «Спартак», который, по слухам, готов активировать опцию выкупа в контракте футболиста.

Артига не стал подтверждать информацию о трансфере, отметив, что такие разговоры ведутся.

— Не знаю, что произойдет завтра или в другой день, действительно, слухи есть. Но, независимо от этого, я хочу особо отметить, что, помимо того, что Мирлинд — это великолепный футболист, он еще и невероятный человек. Его невероятно любят все в раздевалке. Человек, который дает вот этот невероятный дух всей команде. И Мирлинд в момент своего прихода в клуб — клуб, который только вернулся из ФНЛ, — без сомнения, возвел «Рубин» на новый уровень, уровень стабильности, когда клуб уже может смотреть вверх.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Независимо от того, что произойдет или не произойдет, хотелось бы пожелать удачи Мирлинду и поблагодарить его за все. И посмотрим, как будут развиваться события в ближайшие дни, — сказал Артига, отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени».

Даку отличился забитым голом в сегодняшней игре «Рубина» с «Акроном» и помог команде победить на выезде со счетом 2:1. Нападающий довел число своих мячей в составе казанцев до 37 в Российской премьер-лиге (РПЛ) и вышел на второе место в истории клуба. Столько же в активе Алехандро Домингеса, который выступал в Казани более десяти лет назад.

Напомним, ранее сообщалось, что Даку перейдет в московский «Спартак». Сумма трансфера может составить 11 млн евро, сам футболист подпишет контракт с москвичами на 3,5 млн евро в год.

Зульфат Шафигуллин