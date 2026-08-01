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В Казани Ту-214 в ливрее Третьяковки совершил демонстрационный полет

17:24, 01.08.2026

Борт планируют использовать для доставки произведений искусства

В Казани Ту-214 в ливрее Третьяковки совершил демонстрационный полет
Фото: телеграм-канал ПАО "ОАК"

На Казанском авиационном заводе имени Горбунова состоялся демонстрационный вылет самолета Ту-214, оформленного в специальной ливрее к 170-летию Третьяковской галереи. Об этом сообщили в Минпромторге.

— Предполагается, что борт будет использоваться для транспортировки произведений искусства из Третьяковской галереи в новые культурно-образовательные и музейные комплексы, строительство которых ведется во Владивостоке, Калининграде, Кемерово и Севастополе по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина, — передает сообщение ТАСС.

Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

На фюзеляже изображена птица Алконост — фрагмент картины Виктора Васнецова «Сирин и Алконост. Песнь радости и печали». В Минпромторге пояснили, что выбор символа подчеркивает связь между культурным наследием и современными технологиями.

Ранее Росавиация ввела ограничения на высоту полетов гражданских самолетов.

Вадим Вахрушев

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