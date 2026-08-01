В Казани Ту-214 в ливрее Третьяковки совершил демонстрационный полет
Борт планируют использовать для доставки произведений искусства
На Казанском авиационном заводе имени Горбунова состоялся демонстрационный вылет самолета Ту-214, оформленного в специальной ливрее к 170-летию Третьяковской галереи. Об этом сообщили в Минпромторге.
— Предполагается, что борт будет использоваться для транспортировки произведений искусства из Третьяковской галереи в новые культурно-образовательные и музейные комплексы, строительство которых ведется во Владивостоке, Калининграде, Кемерово и Севастополе по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина, — передает сообщение ТАСС.
На фюзеляже изображена птица Алконост — фрагмент картины Виктора Васнецова «Сирин и Алконост. Песнь радости и печали». В Минпромторге пояснили, что выбор символа подчеркивает связь между культурным наследием и современными технологиями.
Ранее Росавиация ввела ограничения на высоту полетов гражданских самолетов.
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