В Казани Ту-214 в ливрее Третьяковки совершил демонстрационный полет

Борт планируют использовать для доставки произведений искусства

На Казанском авиационном заводе имени Горбунова состоялся демонстрационный вылет самолета Ту-214, оформленного в специальной ливрее к 170-летию Третьяковской галереи. Об этом сообщили в Минпромторге.

— Предполагается, что борт будет использоваться для транспортировки произведений искусства из Третьяковской галереи в новые культурно-образовательные и музейные комплексы, строительство которых ведется во Владивостоке, Калининграде, Кемерово и Севастополе по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина, — передает сообщение ТАСС.

Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

На фюзеляже изображена птица Алконост — фрагмент картины Виктора Васнецова «Сирин и Алконост. Песнь радости и печали». В Минпромторге пояснили, что выбор символа подчеркивает связь между культурным наследием и современными технологиями.

Ранее Росавиация ввела ограничения на высоту полетов гражданских самолетов.

Вадим Вахрушев