Переход на новую систему высшего образования завершится в ближайшие три года
В пилотном проекте участвуют 17 вузов
Министерство науки и высшего образования РФ сообщило о планах завершить переход на новую модель высшего образования в течение ближайших трех лет. По отдельным группам специальностей этот процесс начнется с 2027 года.
— По отдельным укрупненным группам специальностей этот процесс начнется с 2027 года, — сообщает Минобрнауки РФ.
Эксперимент стартовал в 2023 году. В 2026 году около 42,4 тыс. абитуриентов поступят на бюджетные места в 17 вузов, участвующих в пилотном проекте.
Ранее правительство анонсировало создание единой цифровой платформы «Университеты» для российских вузов.
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