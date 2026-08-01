Переход на новую систему высшего образования завершится в ближайшие три года

В пилотном проекте участвуют 17 вузов

Фото: Максим Платонов

Министерство науки и высшего образования РФ сообщило о планах завершить переход на новую модель высшего образования в течение ближайших трех лет. По отдельным группам специальностей этот процесс начнется с 2027 года.

— По отдельным укрупненным группам специальностей этот процесс начнется с 2027 года, — сообщает Минобрнауки РФ.

Эксперимент стартовал в 2023 году. В 2026 году около 42,4 тыс. абитуриентов поступят на бюджетные места в 17 вузов, участвующих в пилотном проекте.

Ранее правительство анонсировало создание единой цифровой платформы «Университеты» для российских вузов.

Вадим Вахрушев