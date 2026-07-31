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На территории «Нижнекамскнефтехима» идет локализация очага возгорания

21:45, 31.07.2026

На предприятии сообщили, что угрозы жизни и здоровью людей нет.

На территории «Нижнекамскнефтехима» идет локализация очага возгорания
Фото: предоставлено пресс-службой СИБУРа

На территории «Нижнекамскнефтехима» произошло возгорание, сообщает пресс-служба предприятия.

Сейчас ведется локализация очага возгорания. К работе привлечены службы оперативного реагирования.

«Угрозы жизни и здоровью людей нет. Специалистами аккредитованных лабораторий ведется мониторинг качества атмосферного воздуха», — говорится в сообщении.

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