На территории «Нижнекамскнефтехима» идет локализация очага возгорания
На предприятии сообщили, что угрозы жизни и здоровью людей нет.
На территории «Нижнекамскнефтехима» произошло возгорание, сообщает пресс-служба предприятия.
Сейчас ведется локализация очага возгорания. К работе привлечены службы оперативного реагирования.
«Угрозы жизни и здоровью людей нет. Специалистами аккредитованных лабораторий ведется мониторинг качества атмосферного воздуха», — говорится в сообщении.
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