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Эксперты одобрили проект реконструкции пассажирского перрона в казанском аэропорту

10:24, 30.07.2024
Эксперты одобрили проект реконструкции пассажирского перрона в казанском аэропорту
Фото: Максим Платонов

Международный аэропорт «Казань» имени Габдуллы Тукая ждет масштабная реконструкция. Проект обновления пассажирского перрона получил одобрение Главгосэкспертизы России. Об этом сообщила пресс-служба предприятия «Аэропроект». В качестве застройщика объекта выступит ГКУ «Главтатдортранс».

Реконструкция пройдет в три этапа

  • В рамках первого этапа построят новый перрон площадью 160 тыс. кв. метров и новую рулежную дорожку на 10 тыс. кв. метров.
  • На втором этапе появятся площадки для противообледенительной обработки самолетов и очистные сооружения.
  • Третий этап включает строительство производственно-административного здания и склада противообледенительных жидкостей.
После завершения всех работ планируется реконструкция аэровокзального комплекса. предоставлено пресс-службой предприятия «Аэропроект»

— После завершения работ пассажирский перрон будет вмещать 10 широкофюзеляжных судов типа Boeing 777-300ER или 20 узкофюзеляжных типа Airbus A-320neo, — уточняет «Аэропроект».

Также порядка 10 млн рублей выделяется на проектирование новой дороги к воздушной гавани Казани. Еще 12,9 млн пойдет на техническую поддержку программного комплекса «Мобильный перрон».

Олег Исаков

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