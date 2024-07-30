Эксперты одобрили проект реконструкции пассажирского перрона в казанском аэропорту
Международный аэропорт «Казань» имени Габдуллы Тукая ждет масштабная реконструкция. Проект обновления пассажирского перрона получил одобрение Главгосэкспертизы России. Об этом сообщила пресс-служба предприятия «Аэропроект». В качестве застройщика объекта выступит ГКУ «Главтатдортранс».
Реконструкция пройдет в три этапа
- В рамках первого этапа построят новый перрон площадью 160 тыс. кв. метров и новую рулежную дорожку на 10 тыс. кв. метров.
- На втором этапе появятся площадки для противообледенительной обработки самолетов и очистные сооружения.
- Третий этап включает строительство производственно-административного здания и склада противообледенительных жидкостей.
— После завершения работ пассажирский перрон будет вмещать 10 широкофюзеляжных судов типа Boeing 777-300ER или 20 узкофюзеляжных типа Airbus A-320neo, — уточняет «Аэропроект».
Также порядка 10 млн рублей выделяется на проектирование новой дороги к воздушной гавани Казани. Еще 12,9 млн пойдет на техническую поддержку программного комплекса «Мобильный перрон».
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