Синхронист Трофимов завоевал бронзу на ЧЕ в Париже

Это третья медаль российских спортсменов на турнире.

Фото: Максим Платонов

На чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже, российские синхронисты пополнили медальный зачет еще одной наградой. Захар Трофимов стал бронзовым призером в технической программе.

Судьи оценили выступление россиянина в 235,7858 балла. Сильнее оказались только два соперника: британец Ранджуо Томблин с 249,3951 балла и итальянец Филиппо Пелати с 241,7008 балла.

Это третья медаль для российских спортсменов на чемпионате Европы. Ранее серебряные награды завоевали синхронистки Майя Дорошко и Елизавета Минаева в технической программе дуэтов, а также прыгуны в воду в командном турнире.





Вадим Вахрушев