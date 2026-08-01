Четверть автовладельцев в Татарстане проезжают менее 10 тыс. км за год
Аналитики составили рейтинг автомобилей с минимальным пробегом в Татарстане
Почти четверть автовладельцев (21%) в Татарстане проезжают менее 10 тысяч километров за год, еще 53% укладываются в диапазон от 10 до 20 тысяч. К таким выводам пришли аналитики «Авито Авто» после анализа рынка подержанных машин в республике.
Среднегодовой пробег автомобилей в регионе составил 16 700 км. Абсолютным лидером по минимальному километражу стала модель Audi Q5 со средним показателем 11 000 км.
Детали рейтинга (топ-10 моделей с минимальным пробегом):
- Audi Q5: средний пробег — 11 000 км, доля авто до 10 тыс. км — 44%.
- Kia Seltos: 11 200 км (40,4%).
- Toyota RAV4: 11 600 км (40,5%).
- Lexus RX: 11 800 км (42,4%).
- Kia Rio X: 12 300 км (41,3%).
- LADA 4x4: 12 500 км (37,1%).
- BMW X1: 12 500 км (34,2%).
- OMODA C5: 12 800 км (41,2%).
- Lexus NX: 12 800 км (34,6%).
- BMW X3: 12 900 км (34,3%).
При этом 46% всех объявлений на рынке называют пробег ниже среднего показателя региона на 10% и более.
Низкие показатели пробега характерны для регионов с высокой автомобилизацией внутри городов и развитым пригородным сообщением, уточняют эксперты.
Напомним, ранее в Татарстане за год увеличились срок и сумма автокредита.
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