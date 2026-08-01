Новости происшествий

20:47 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Угроза атаки БПЛА на города Татарстана снята

08:03, 01.08.2026

Режим беспилотной опасности сохраняется, аэропорты остаются закрытыми

Угроза атаки БПЛА на города Татарстана снята
Фото: скриншот приложения МЧС

Угроза атаки БПЛА на города Татарстана снята. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

В том числе в Казани, Зеленодольске, Чистополе, Альметьевске, Бугульме и Лениногорске.

Режим беспилотной опасности сохраняется, аэропорты остаются закрытыми.

Зульфат Шафигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ПроисшествияОбщество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также