Угроза атаки БПЛА на города Татарстана снята
Режим беспилотной опасности сохраняется, аэропорты остаются закрытыми
Угроза атаки БПЛА на города Татарстана снята. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
В том числе в Казани, Зеленодольске, Чистополе, Альметьевске, Бугульме и Лениногорске.
Режим беспилотной опасности сохраняется, аэропорты остаются закрытыми.
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