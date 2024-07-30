В Казани изменили маршруты трамваев из-за скопления дождевой воды

Фото: Динар Фатыхов

На некоторых улицах Казани изменили движение трамвайных и троллейбусных маршрутов. Это связано с ухудшением погодных условий и скоплением дождевой воды на улице Тукая — от Парижской Коммуны, Московской, а также на улице Серова в районе Галеева, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Трамваи по маршрутам №5, 5а, 7 следуют по улице Глазунова до Короленко, трамваи по маршруту №1 — от Караваево до Халитова.

На месте работают аварийные службы предприятия. В связи с изменением маршрутов просят заранее планировать свой путь.

Также после сильного ливня затопило улицы, в числе которых Спартаковская, Кремлевская, Право- и Лево-Булачная, Баумана, Татарстана, Дзержинского около парка «Черное озеро» и т. д. По некоторым данным, подтопило и ТЦ «Кольцо».

Рената Валеева