С 2027 года на гаджеты предустановят 40 приложений

В список вошли браузеры, карты, мессенджеры, соцсети, офисные приложения и голосовой помощник Алиса AI

Фото: Михаил Захаров

Правительство России опубликовало список приложений из России и стран Евразийского экономического союза, обязательных для предустановки на электронные устройства с 2027 года. В перечень вошли 40 программ.

В список включены приложения, уже утвержденные на 2026 год, а также добавлен голосовой помощник Алиса AI.

Среди обязательных к установке — «Яндекс Браузер», «Яндекс Карты», «Яндекс Диск», 2ГИС, «Почта Mail.ru», мессенджер «Макс», «Дзен», «VK Видео», «ВКонтакте», «Одноклассники», Mir Pay, «Госуслуги», «МойОфис», антивирус «Лаборатории Касперского», Rustore, «ЛитРес» и приложение «Честный знак».

Распоряжение вступает в силу с 1 января 2027 года.

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Вадим Вахрушев