Росавиация: смерч в районе аэропорта Бегишево повредил учебные самолеты и вертолет

Сегодня около 15.00 мск в районе аэропорта Нижнекамска прошел смерч. Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что произошедшее с воздушными судами событие классифицировано как чрезвычайное происшествие.

— В результате прохождения смерча, по предварительным данным, в аэропорту были повреждены: четыре учебных самолета Diamond DA42 из парка Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации, частный вертолет, несколько машин перронной техники и ряд сооружений на аэродроме, — пишет Кореняко в своем телеграм-канале.



Аэропорт Нижнекамска не закрывался, работает штатно. Задержек рейсов и уходов самолетов на запасные аэродромы не было.

Напомним, в Казани прошел сильный дождь с градом. Также наблюдался сильный ветер с порывами до 15 м/с. Отмечается, что град в диаметре достигал нескольких сантиметров.

Рената Валеева