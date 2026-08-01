В Ульяновской области грузовой поезд сбил легковушку
Авария произошла у платформы «163 км» возле поселка Цильна
В Ульяновской области произошло смертельное ДТП на железнодорожном переезде. Грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем Suzuki возле поселка Цильна, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
— В результате погибли водитель и пассажир автомобиля, — написала прокуратура в своих социальных сетях.
Ульяновская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности движения на железной дороге. Ранее на выезде из Казани на трассе М-7 образовалась пробка длиной 4,5 км из-за трех аварий.
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