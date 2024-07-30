ТАСС: в Нижнекамске смерч повредил ангар с аэропортовой техникой

Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня нижнекамский аэропорт Бегишево подвергся разрушительному воздействию смерча, который буквально разметал находящиеся на взлетно-посадочной полосе воздушные суда.

Четыре учебно-тренировочных самолета Diamond-42 Санкт-Петербургского университета гражданской авиации были разбросаны по территории аэропорта порывами ветра. Кроме того, пострадал вертолет и административные здания: смерч снес крыши, обшивку и местами выбил окна.

— В результате прошедшего смерча поврежден ангар с аэропортовой техникой. На данный момент остался только один неповрежденный автобус для перевозки пассажиров, — рассказал источник ТАСС, близкий к аэропорту.



Однако пресс-служба ПАО «КАМАЗ», чьей дочерней компанией является аэропорт, сообщила chelny-biz.ru, что стихия не повлияла на перевозку и работу воздушной гавани.

— На работу аэропорта по перевозке пассажиров, принятию и выпуску воздушных судов стихия не повлияла. Аэропорт продолжает работать в штатном режиме, — сообщили в автогиганте.

Напомним, в Казани прошел сильный дождь с градом. Также наблюдался сильный ветер с порывами до 15 м/с. Отмечается, что град в диаметре достигал нескольких сантиметров.

Рената Валеева