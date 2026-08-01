В аэропорту Каира начали тестировать цифровую систему виз

Система позволяет оформить визу через приложение или терминал

Фото: Татьяна Демина

В международном аэропорту Каира началось тестирование новой цифровой системы оформления виз по прибытии. Об этом сообщил источник в авиационных кругах Египта.

— В рамках новой системы путешественники могут получить QR-код, который заменяет бумажную визовую наклейку. Оформить код можно через мобильное приложение, официальный электронный портал или специальные терминалы самообслуживания в аэропорту Каира, — сообщает ТАСС.

Как ранее заявляло Министерство туризма Египта, нововведение призвано сократить время ожидания, уменьшить скопление пассажиров и упростить процедуру въезда. Срок действия QR-кода составляет семь дней с момента выдачи, что позволяет оформить его до прибытия в страну.

Аккредитованные туристические компании смогут получать коды для организованных групп.

Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Москва и Пекин обсуждают возможность закрепления безвизовых поездок для граждан на постоянной основе.



Вадим Вахрушев