Даку плакал навзрыд: матч с «Акроном» был последним для албанца в футболке «Рубина»?

Эпоха Мирлинда в казанском клубе все-таки подошла к концу и о трансфере форварда в «Спартак» будет объявлено в ближайшее время?

Фото: взято с сайта rubin-kazan.ru

«Рубин» добыл дебютную победу в чемпионате России по футболу. В Самаре подопечные Франка Артиги победили «Акрон» со счетом 2:1. Стал ли этот матч последним для Мирлинда Даку в футболке казанского клуба — в материале «Реального времени».

Матч с «Акроном» действительно был последним для Даку в форме «Рубина»?

Противостояние «Рубина» и «Акрона» сложно было назвать одним из центральных во втором туре РПЛ. Однако особое внимание к нему было приковано со стороны казанских болельщиков и фанатов московского «Спартака».

Вся эта неделя только и сопровождалась разговорами, перейдет ли албанский нападающий в стан «красно-белых». На днях несколько инсайдеров уже точно сообщили сумму выкупа и срок контракта Даку.

взято с сайта rubin-kazan.ru

От всех разговоров касательно трансфера албанца Франк Артига старался открещиваться. Не делал заявлений, что Даку точно уходит, пытался иронизировать, что ему хотелось бы завершения трансферного окна в РПЛ уже завтра. Однако и он все прекрасно понимал. Дороги назад уже нет — в ближайшее время Мирлинд Даку сменит клубную прописку.

Даку мог отсидеться в запасе, но он вышел и помог «Рубину» взять важные три очка в Самаре

«Рубин» не без изъянов в игре все-таки сумел победить «Акрон» со счетом 2:1. Обе команды в первом тайме выступали играючи: много ошибались, тем не менее хотели искренне играть в футбол. «Акрон» с новым главным тренером команды фактически сам подарил победу «Рубину». Что во время гола Андерсона Арройо, что во время забитого мяча Даку оборона тольяттинцев совершила непростительные ошибки. При счете 0:2 «Акрон» попытался огрызнуться, но сил хватило лишь на один гол.

взято с сайта rubin-kazan.ru

Второй тайм не был событийным, содержательным. Однако после матча случилось то, что, наверное, мало кто мог ожидать. «Рубин» публично начал прощаться с Мирлиндом Даку и как бы сам подтвердил его уход в «Спартак»: футболиста качали на руках, а сам албанец плакал навзрыд. За три года для «Рубина» он стал больше чем просто высококлассным игроком. Даку с 2023 года является неизменным лицом казанского клуба. Во многом «Рубин» узнаваем именно благодаря ему в кругах нейтральных болельщиков.

Забив «Акрону», албанец достиг отметки в 37 забитых мячей за «Рубин», сравнявшись с Алехандро Домингесом. Чтобы превзойти рекорд Гекдениза Карадениза и стать лучшим бомбардиром в истории клуба, ему не хватило совсем чуть-чуть, буквально двух голов (39). Но и без этого недостающего дубля албанец, конечно, вошел в богатую летопись «Рубина».



Уход Даку серьезно ударит по потенциалу «Рубина» в стремлении сохранить седьмое-восьмое место в чемпионате?

Потеря Даку для казанцев, разумеется, не пройдет бесследно. Свои опасения на этот счет высказал на пресс-конференции Франк Артига, который посетовал на скромную ротацию в клубе в преддверии осенней части сезона.

Реальное время / realnoevremya.ru

— У нас возникла такая ситуация, что на многих позициях нет игроков под ротацию. И нам предстоит очень плотный график. Сегодня была первая из восьми игр, которые нам предстоит провести в ближайший месяц — пять недель. Вы сами понимаете, что с подобным плотным графиком риск травм увеличивается. Поэтому очень важно иметь игроков под ротацию. Помимо этого, много игроков покинуло команду, и к нам сейчас пока присоединились только Самошников и Игнатьев. И есть позиции, которые нам хотелось бы усилить, куда нам необходимо усиление. Мне бы хотелось, чтобы процесс внедрения новых игроков ускорился, — заявил Артига, отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени».

Да, у «Рубина» после продажи Даку появятся лишних 11 млн евро. Но даже на столь солидные деньги, как показывает прошлая практика ЦСКА и «Спартака», очень сложно найти качественного забивного нападающего.

Переход в «Спартак» — шаг вперед для Даку

К «красно-белым» едет отличный форвард по меркам РПЛ. Именно тот, который позволит поддержать амбиции клуба в борьбе за чемпионство.

взято с сайта rubin-kazan.ru

Один из футболистов «Рубина» в беседе с корреспондентом «Реального времени» признался, что Даку очень переживал в раздевалке, оставляя команду перед важной осенней частью сезона. Тем не менее многие партнеры албанца в казанском клубе подошли к нему, чтобы поддержать и успокоить.

Мирлинд Даку делает шаг вперед в карьере. Переходит в команду на более выгодный контракт, у которой есть задачи по завоеванию трофеев. На месте Даку в «Рубине» никто бы не смог отказаться от такого предложения.

А казанцам надо учиться жить без албанца в составе. Это будет сложно, но ведь весной этого года Артига как-то обыгрывал дома «Локомотив» и «Краснодар» без Даку в составе!