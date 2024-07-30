Компания «Яндекс» впервые в своей истории может выплатить дивиденды

Фото: Максим Платонов

Компания «Яндекс» впервые в своей истории может выплатить дивиденды. Соответствующее решение будет принято советом директоров и акционерами организации. Оплата прибыли держателям акций может поступить не позднее конца октября 2024 года, сообщает «Коммерсантъ».

Прибыль за одну обыкновенную акцию может составить 80 рублей. На момент закрытия Мосбиржи стоимость одной ценной бумаги компании составляла 3 875 рублей.

В прошлом месяце стало известно, что «Яндекс» планирует создать отдельный бренд «Автономный транспорт» для всех своих проектов, связанных с беспилотными автомобилями и роботами-доставщиками.

Разиль Самигуллин