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Происшествия

Торговое судно «Янина» затонуло в Черном море

13:01, 01.08.2026

Все 17 членов экипажа удалось спасти

Торговое судно «Янина» затонуло в Черном море
Фото: Арсений Фавстрицкий

В ночь на 1 августа в Черном море затонуло торговое судно «Янина». Причиной стала атака морских дронов Вооруженных сил Украины, сообщили в транспортной группе Fesco.

— Все 17 членов экипажа спасены, — передает ТАСС сообщение транспортной компании.

Ранее сообщалось, что транзит судов через Босфорский пролив приостановили в обе стороны из-за неполадок с двигателем у сухогруза.

Вадим Вахрушев

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Происшествия

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