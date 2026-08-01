Торговое судно «Янина» затонуло в Черном море
Все 17 членов экипажа удалось спасти
В ночь на 1 августа в Черном море затонуло торговое судно «Янина». Причиной стала атака морских дронов Вооруженных сил Украины, сообщили в транспортной группе Fesco.
— Все 17 членов экипажа спасены, — передает ТАСС сообщение транспортной компании.
Ранее сообщалось, что транзит судов через Босфорский пролив приостановили в обе стороны из-за неполадок с двигателем у сухогруза.
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