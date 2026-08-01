Артига недоволен трансферной работой «Рубина»: «Нам необходимо усиление»

Испанский тренер считает, что казанской команде необходимо ускорить работу по приобретению новых футболистов

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер «Рубина» Франк Артига выразил недовольство трансферной работой клуба на фоне возможного ухода Мирлинда Даку. По словам испанского рулевого, команде необходимо срочно усилить некоторые позиции из-за ограниченности ротации игроков.

— У нас возникла такая ситуация, что на многих позициях у нас нет игроков под ротацию. И нам предстоит очень плотный график. Сегодня была первая из восьми игр, которые нам предстоит провести в ближайший месяц — ближайшие пять недель. Вы сами понимаете, что с подобным плотным графиком риск травм увеличивается. Поэтому очень важно иметь игроков под ротацию.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Помимо этого, много игроков покинуло команду, и к нам сейчас пока присоединились только Самошников и Игнатьев. И есть позиции, которые нам хотелось бы усилить, куда нам необходимо усиление. Мне бы хотелось, чтобы процесс внедрения новых игроков ускорился, — заявил Артига, отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени».

Сегодня «Рубин» обыграл «Акрон» на выезде со счетом 2:1, отличились Андерсон Арройо и Мирлинд Даку. Для последнего этот матч, скорее всего, стал заключительным в форме казанской команды. По слухам, Даку в ближайшее время будет продан в московский «Спартак».

В летнее трансферное окно «Рубин» приобрел двух крайних защитников. Илья Самошников был арендован до конца сезона у «Спартака», а Максим Игнатьев перешел из костромского «Спартака», выступающего в Первой лиге. При этом сам Артига ранее объявил список позиций, на которые рассчитывает получить усиление.

Зульфат Шафигуллин