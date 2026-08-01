Артига недоволен трансферной работой «Рубина»: «Нам необходимо усиление»
Испанский тренер считает, что казанской команде необходимо ускорить работу по приобретению новых футболистов
Главный тренер «Рубина» Франк Артига выразил недовольство трансферной работой клуба на фоне возможного ухода Мирлинда Даку. По словам испанского рулевого, команде необходимо срочно усилить некоторые позиции из-за ограниченности ротации игроков.
— У нас возникла такая ситуация, что на многих позициях у нас нет игроков под ротацию. И нам предстоит очень плотный график. Сегодня была первая из восьми игр, которые нам предстоит провести в ближайший месяц — ближайшие пять недель. Вы сами понимаете, что с подобным плотным графиком риск травм увеличивается. Поэтому очень важно иметь игроков под ротацию.
Помимо этого, много игроков покинуло команду, и к нам сейчас пока присоединились только Самошников и Игнатьев. И есть позиции, которые нам хотелось бы усилить, куда нам необходимо усиление. Мне бы хотелось, чтобы процесс внедрения новых игроков ускорился, — заявил Артига, отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени».
Сегодня «Рубин» обыграл «Акрон» на выезде со счетом 2:1, отличились Андерсон Арройо и Мирлинд Даку. Для последнего этот матч, скорее всего, стал заключительным в форме казанской команды. По слухам, Даку в ближайшее время будет продан в московский «Спартак».
В летнее трансферное окно «Рубин» приобрел двух крайних защитников. Илья Самошников был арендован до конца сезона у «Спартака», а Максим Игнатьев перешел из костромского «Спартака», выступающего в Первой лиге. При этом сам Артига ранее объявил список позиций, на которые рассчитывает получить усиление.
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