ФИФА отозвала инициативу о продаже прав на ЧМ

Предложение не получит дальнейшего развития из-за разногласий среди членов организации

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Президент ФИФА Джанни Инфантино принял решение отказаться от проекта по продаже доли прав на чемпионат мира частным инвесторам. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях.

— Внимательно выслушав все мнения, мы пришли к выводу, что проект вызвал разногласия такого характера, которые, независимо от уровня его поддержки, больше не отвечают первоначально поставленной цели, — написал Инфантино.

В ближайшие дни и недели он намерен собрать заинтересованные стороны, чтобы обсудить дальнейшее развитие футбола. Ранее все 55 национальных ассоциаций УЕФА на внеочередном собрании пригрозили бойкотом мужского и женского чемпионатов мира.



Вадим Вахрушев