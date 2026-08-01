Новый минерал из Кольского массива превзошел золото по цене

Уникальный образец найден в Кировском руднике

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В России обнаружен ранее неизвестный науке минерал. Об этом сообщили РИА «Новости» в Минобрнауки. Его уникальность — в составе, содержащем кальций, марганец и фтор, а структура кристалла относится к числу самых сложных среди известных минералов.

— В состав входит иттрий — редкоземельный элемент. Поэтому это уже не просто красивый камень, это химический архив земной коры — иттрий, кремний, калий, натрий и целая таблица Менделеева в одном кристалле, — рассказали в министерстве.

Стоимость даже налета минерала на породе составляет 145 долларов за миллиметр, что значительно превышает цену золота. Находку сделали исследователи из Кольского научного центра РАН, Санкт-Петербургского государственного университета и Минералогического музея имени А.Е. Ферсмана в Кировском руднике Хибинского массива.

сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Классический ашкрофтин, к которому относится находка, розоватый, прозрачный, хрупкий и очень редкий. Крупнейшее месторождение находится в Гренландии, также он встречается в Канаде и Италии.

Ранее Минприроды РФ назвало Сухой Лог в Иркутской области крупнейшим золоторудным месторождением России.

Вадим Вахршуев