УЕФА ищет замену Инфантино на посту президента ФИФА
Причиной стал его проект по продаже доли коммерческих прав на чемпионат мира
Союз европейских футбольных ассоциаций начал поиск кандидатов на пост президента ФИФА, чтобы сменить Джанни Инфантино. Об этом сообщает The Telegraph.
— УЕФА намерен отстранить Инфантино от должности президента ФИФА путем вотума недоверия, если он откажется уйти в отставку, — передает информацию ТАСС.
В УЕФА считают, что на смену Инфантино должна прийти «объединяющая фигура», поддерживаемая странами со всех континентов. Европейских кандидатов не рассматривают — они не смогут набрать достаточного количества голосов.
В числе возможных преемников называются глава КОНКАКАФ канадец Виктор Монтальяни и президент AFC шейх Салман бин Ибрагим аль-Халифа из Бахрейна, который с небольшим отрывом проиграл Инфантино на выборах в 2016 году.
Ранее Инфантино отказался от проекта по продаже доли прав на чемпионат мира частным инвесторам из-за разногласий внутри организации.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».