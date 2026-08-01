УЕФА ищет замену Инфантино на посту президента ФИФА

Причиной стал его проект по продаже доли коммерческих прав на чемпионат мира

Фото: Максим Платонов

Союз европейских футбольных ассоциаций начал поиск кандидатов на пост президента ФИФА, чтобы сменить Джанни Инфантино. Об этом сообщает The Telegraph.

— УЕФА намерен отстранить Инфантино от должности президента ФИФА путем вотума недоверия, если он откажется уйти в отставку, — передает информацию ТАСС.



В УЕФА считают, что на смену Инфантино должна прийти «объединяющая фигура», поддерживаемая странами со всех континентов. Европейских кандидатов не рассматривают — они не смогут набрать достаточного количества голосов.

В числе возможных преемников называются глава КОНКАКАФ канадец Виктор Монтальяни и президент AFC шейх Салман бин Ибрагим аль-Халифа из Бахрейна, который с небольшим отрывом проиграл Инфантино на выборах в 2016 году.

Ранее Инфантино отказался от проекта по продаже доли прав на чемпионат мира частным инвесторам из-за разногласий внутри организации.

Вадим Вахрушев