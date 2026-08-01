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Российские синхронистки Дорошко и Шмидт взяли бронзу ЧЕ

19:17, 01.08.2026

Выступление россиянок оценили в 310,4407 балла

Российские синхронистки Дорошко и Шмидт взяли бронзу ЧЕ
Фото: Динар Фатыхов

На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже российские синхронистки Майя Дорошко и Александра Шмидт завоевали бронзовые медали в произвольной программе дуэтов.

Выступление россиянок оценили в 310,4407 балла. Их опередили соперницы из Испании (315,6442) и Греции (316,3315)

Для сборной России это четвертая медаль на турнире: ранее россияне взяли две серебряные и одну бронзовую награду.

Вадим Вахрушев

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