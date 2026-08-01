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Экономика

Татарстан возглавил рейтинг регионов по биопромышленному потенциалу

19:40, 01.08.2026

Оценка проводилась на основе анализа стратегий 85 субъектов РФ

Татарстан возглавил рейтинг регионов по биопромышленному потенциалу
Фото: Максим Платонов

Республика Татарстан заняла первое место в первом российском рейтинге потенциала развития биоэкономики, составленном компанией Lindaily и экспертами РЭУ им. Плеханова. Оценка проводилась на основе анализа стратегий 85 субъектов РФ.

Высокие позиции Татарстана обеспечены наличием промышленных кластеров «Биосистемы» и «Устойчивая энергетика».

Damian Barczak на Unsplash

Второе место заняла Белгородская область (биогазовая станция), третье — Алтайский край (Федеральный научный центр агробиотехнологий). Москва (296 организаций) и Санкт-Петербург (54 организации) не вошли в региональный зачет, сохранив статус национальных научных хабов.

Ранжирование строилось по двум индикаторам, в том числе по частоте упоминания терминов биоэкономики в региональных документах и количеству биотехорганизаций.

Ранее Татарстанстат сообщил о росте объема промпроизводства в Татарстане на 6,2% с начала 2026 года.

Зульфат Шафигуллин

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ЭкономикаПромышленность Татарстан

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