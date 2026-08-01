Татарстан возглавил рейтинг регионов по биопромышленному потенциалу
Оценка проводилась на основе анализа стратегий 85 субъектов РФ
Республика Татарстан заняла первое место в первом российском рейтинге потенциала развития биоэкономики, составленном компанией Lindaily и экспертами РЭУ им. Плеханова. Оценка проводилась на основе анализа стратегий 85 субъектов РФ.
Высокие позиции Татарстана обеспечены наличием промышленных кластеров «Биосистемы» и «Устойчивая энергетика».
Второе место заняла Белгородская область (биогазовая станция), третье — Алтайский край (Федеральный научный центр агробиотехнологий). Москва (296 организаций) и Санкт-Петербург (54 организации) не вошли в региональный зачет, сохранив статус национальных научных хабов.
Ранжирование строилось по двум индикаторам, в том числе по частоте упоминания терминов биоэкономики в региональных документах и количеству биотехорганизаций.
Ранее Татарстанстат сообщил о росте объема промпроизводства в Татарстане на 6,2% с начала 2026 года.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».