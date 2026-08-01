Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу
Режим беспилотной опасности в республике продолжает действовать
Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу в полном объеме. Об этом сообщает Росавиация.
— Режим беспилотной опасности в Татарстане сохраняется, — сообщает пресс-служба.
Аэропорт Бугульмы остается временно закрытым. Ранее угрозу атаки БПЛА на города Татарстана сняли.
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