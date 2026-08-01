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Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу

09:00, 01.08.2026

Режим беспилотной опасности в республике продолжает действовать

Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу в полном объеме. Об этом сообщает Росавиация.

— Режим беспилотной опасности в Татарстане сохраняется, — сообщает пресс-служба.

Аэропорт Бугульмы остается временно закрытым. Ранее угрозу атаки БПЛА на города Татарстана сняли.

Вадим Вахрушев

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